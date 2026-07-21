Свыше 1,5 тысяч библиотек нового поколения появилось в РФ с 2019 года

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - С 2019 года в рамках национальных проектов в России появилось свыше 1,5 тысяч библиотек нового поколения, оборудованных по модельному стандарту, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Что же касается важности чтения, большую роль здесь играют библиотеки. С 2019 года в рамках национальных проектов началось интенсивное переоснащение учреждений по модельному стандарту. С тех пор в стране появилось свыше 1,5 тыс. библиотек нового поколения. Они продолжают открываться благодаря нацпроекту "Семья", - написала Любимова в своем канале в Мах.