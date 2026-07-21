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Топливо в Севастополе будут продавать по QR-кодам в среду

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе поступит в среду в продажу по QR-кодам, разрешен отпуск в канистры, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. (...) Временно разрешена заправка в канистры, чтобы была возможность заправить домашние генераторы", - написал Развожаев в своем канале в мессенджере Max.

Топливо по QR-кодам будут продавать с лимитом в 20 литров на человека. В свободную продажу также поступит бензин Аи-100, лимит увеличен до 40 литров.

Во вторник топливо продавали в Севастополе как по QR-кодам, так и свободно.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.

Михаил Развожаев Крым Севастополь
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