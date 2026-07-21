Силы CENTCOM перехватили восемь связанных с Ираном судов после возобновления блокады

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - С момента возобновления морской блокады Ирана американские ВМС перехватили уже восемь связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись в иранский порт или выходили из него, сообщает в понедельник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 21 июля американские силы перенаправили восемь коммерческих судов и вывели из строя одно в рамках обеспечения полного соблюдения блокады", - говорится в сообщении.

Силы CENTCOM 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. За два месяца силы Центрального командования США перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.