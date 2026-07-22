Временное соглашение о торговле между странами ЕАЭС и Монголией вступает в силу с 22 июля

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Временное торговое соглашение между странами Евразийского экономического союза и Монголией вступило в силу с 22 июля.

Документ был подписан в Минске 27 июня 2025 года, в мае этого года стороны завершили процедуры ратификации, необходимые для вступления соглашения в силу.

Соглашение с Монголией заключено на три года с возможностью автоматического продления действия еще на один трехлетний период. В течение одного года по истечении первого трехлетнего периода стороны начнут пересмотр соглашения с целью упрощения процедур и отмены пошлин и других ограничительных правил в отношении практически всей номенклатуры торговли между сторонами, поясняли ранее в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

С момента вступления соглашения в силу "будут обнулены или снижены таможенные пошлины в отношении 367 товарных субпозиций для каждой стороны, торговля по которым охватывает порядка 90% всего товарооборота", говорится в сообщении ЕЭК.

"В рамках соглашения снимаются пошлины и вводятся многочисленные другие упрощения по торговле широкой номенклатурой продукции. Наши поставщики смогут без барьеров поставлять на монгольский рынок широкую номенклатуру продовольственных товаров, таких как молочная продукция, кондитерская продукция, консервы, шоколад, воды, ряд других товаров; и широкую линейку промышленной продукции - автомобили, спецтехнику, металлы. Это действительно уникальная договоренность. Со своей стороны, мы ждем на нашем рынке традиционные товары монгольского экспорта - мясную продукцию, кашемир, текстиль, ряд других товаров", - заявил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, которого цитирует пресс-служба комиссии.

Он добавил, что еще на этапе ожидания вступления в силу преференциального режима бизнес союза и Монголии начал активно взаимодействовать, в I квартале 2026 года взаимная торговля государств - участников соглашения выросла на треть.

Как ранее отмечало Минэкономразвития РФ, после вступления соглашения в силу льготным режимом будет охвачено 90% российско-монгольской взаимной торговли. При этом 89% российского экспорта будет поставляться в Монголию беспошлинно, в том числе - продукты питания, удобрения, полимерная продукция, ряд черных металлов, моторные транспортные средства.

По товарам, включенным в соглашение, средние пошлины на рынке Монголии сократятся с 6% до 0,2%, что позволит российскому бизнесу экономить до 8 млрд руб. в год, приводило оценки министерство.