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В МИД заявили, что Россия разочарована неспособностью Совбеза ООН принять решение по Иран

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Москва разочарована неспособностью Совета Безопасности (СБ) ООН принять сбалансированное решение по Ирану и в ближайшее время не видит смысла инициировать экстренное заседание СБ по этому поводу, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Алимова.

"Рассмотрение ситуации вокруг Ирана в Совете Безопасности ООН в последние месяцы показало, что СБ не может принять сбалансированное решение, которое способствовало бы переводу конфликта в политико-дипломатическое русло. К сожалению, часть его членов готова поддержать любые антииранские заходы, а призывы к миру и переговорам им неинтересны", - приводит издание слова замглавы МИД РФ.

Кризис на Ближнем Востоке члены организации обсуждают уже давно, но никак не могут прийти к единому решению из-за полярных позиций, уточняется в публикации.

Еще 12 марта 2026 года РФ и Китай предложили проект резолюции, который призывал к немедленному прекращению боевых действий. Идею заблокировали США, заявив, что она не отражает ответственность Тегерана за эскалацию, напоминает газета.

"Отчасти поэтому мы пока не ставили на голосование другой российско-китайский проект резолюции, внесенный нами в СБ в апреле", - резюмировал Алимов.

МИД РФ Иран Китай Тегеран
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