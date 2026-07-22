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Трамп хотел бы, чтобы ООН возглавил президент ФИФА Инфантино

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп хотел бы добиться назначения президента Международной федерации футбола (FIFA, ФИФА) Джанни Инфантино генсекретарем ООН, сообщает New York Post со ссылкой на источники.

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Один из собеседников газеты пояснил, что, по мнению Трампа, Инфантино "все в мире уважают, и у него есть особый дар объединять людей".

В статье отмечается, что Трамп стал много общаться с главой ФИФА во время чемпионата мира по футболу, который прошел в США, Мексике и Канаде.

"Неясно, хочет ли Инфантино возглавить ООН, а также то, насколько подробно Трамп с ним обсуждал эту идею", - пишет New York Post.

Генсека ООН изберут позже в этом году. Он придет на смену Антониу Гутерришу, мандат которого истекает в конце декабря. Для избрания генсеком требуется сначала получить поддержку Совета Безопасности ООН, а затем - Генассамблеи ООН.

Дональд Трамп Антониу Гутерриш ООН США ФИФА
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