Трамп хотел бы, чтобы ООН возглавил президент ФИФА Инфантино

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп хотел бы добиться назначения президента Международной федерации футбола (FIFA, ФИФА) Джанни Инфантино генсекретарем ООН, сообщает New York Post со ссылкой на источники.

Один из собеседников газеты пояснил, что, по мнению Трампа, Инфантино "все в мире уважают, и у него есть особый дар объединять людей".

В статье отмечается, что Трамп стал много общаться с главой ФИФА во время чемпионата мира по футболу, который прошел в США, Мексике и Канаде.

"Неясно, хочет ли Инфантино возглавить ООН, а также то, насколько подробно Трамп с ним обсуждал эту идею", - пишет New York Post.

Генсека ООН изберут позже в этом году. Он придет на смену Антониу Гутерришу, мандат которого истекает в конце декабря. Для избрания генсеком требуется сначала получить поддержку Совета Безопасности ООН, а затем - Генассамблеи ООН.