Горячая линия заработала в Ставропольском крае после атаки БПЛА на складской комплекс

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Ставропольского края организовала работу горячей линии после атаки БПЛА на складской комплекс в Невинномысске, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

"Сегодня город Невинномысск подвергся атаке БПЛА. Есть пострадавшие. Повреждения получили складские помещения. Прокуратура города осуществляет контроль за ситуацией, обеспечивает взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре края работает горячая линия: тел. 8 (8652) 25-53-14", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщал, что в результате атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. По состоянию на 05:50 среды к медикам обратились пять человек; помощь всем была оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась.