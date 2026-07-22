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Минобороны РФ заявило, что за ночь сбиты 242 украинских дрона

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 242 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ а среду.

Дроны нейтрализованы над Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольского краями, Крымом, говорится в сообщении министерства.

По его данным, дроны ВСУ сбиты над Азовским и Черным морями.

Хроника 24 февраля 2022 года – 22 июля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ
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