Минобороны РФ заявило, что за ночь сбиты 242 украинских дрона

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 242 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ а среду.

Дроны нейтрализованы над Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольского краями, Крымом, говорится в сообщении министерства.

По его данным, дроны ВСУ сбиты над Азовским и Черным морями.