Дело о терактах возбуждено из-за ударов по логистическим центрам в Краснодаре и Невинномысске

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Атаки украинскими беспилотниками логистических центров в Краснодаре и Невинномысске квалифицированы как террористические акты, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"Возбуждено уголовное дело по факту массированной атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объекты гражданской инфраструктуры, расположенные в Краснодарском и Ставропольском краях, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко в среду журналистам.

По данным следствия, 22 июля 2026 года "вооруженные формирования Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по логистическим центрам, расположенным в Краснодаре и Невинномысске".

"По предварительным данным, в результате террористических атак пострадали мирные граждане, их количество уточняется. На местах происшествий организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего", - сказала Петренко.

Она отметила, что ведомство "даст уголовно-правовую оценку действиям украинских военнослужащих, которые совершили очередное преступление против мирных граждан".

Ранее об инцидентах сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов рассказал журналистам, что в Краснодаре госпитализированы четверо пострадавших; трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Еще шестеро человек, по словам Кузнецова, получили медицинскую помощь амбулаторно.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о введении в зоне пожара на логистическом комплексе в Невинномысске режима чрезвычайной ситуации локального уровня. "Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия", - написал Владимиров в своем канале в Max.