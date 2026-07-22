В Кремле не увидели в смене главкома ВСУ предпосылок для изменений ситуации на фронтах

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Смена командующего ВСУ вряд ли приведет к изменениям на фронтах, российские войска продолжат наступательные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не нам комментировать. Не думаю, что это приведет к каким-то изменениям на фронтах. Динамика там хорошо известна - Вооруженные силы продолжают в рамках специальной военной операции наступательные действия по всей ширине фронта", - сказал Песков в среду журналистам.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать назначение нового главнокомандующего вооруженными силами Украины Михаила Драпатого вместо Александра Сырского.

"Все эти пертурбации... Киевский режим потряхивает изнутри, это понятно и видно невооруженным глазом", - заявил Песков.