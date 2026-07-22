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Володин отказался считать оппозиционерами покинувших страну россиян

Оппозиционные партии представлены в Госдуме, напеомнил он

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Покинувшие Россию граждане, отметившиеся политическими заявлениями, не являются оппозицией, заявил на заседании Госдумы ее спикер Вячеслав Володин.

"У нас оппозиционные партии в нашей стране представлены в парламенте. А тот, кто уехал за рубеж, он не может представлять никакую политическую оппозицию, - сказал Володин. - Тот, кто уехал за рубеж и вредит стране - это не оппозиция, это предатели, это преступники".

"Мы это должны с вами прямо и открыто сказать. Через участие в деятельности оппозиционных партий можно представлять интересы граждан, участвовать в управлении государством, при этом свою позицию иную высказывать, оппонируя партии парламентского большинства, выступая со своей точки зрения в отношении решений правительственных, у нас все возможности с вами есть", - заявил спикер.

Он отметил, что "время, в котором мы живем, особое".

"Мы должны думать о стране. И это долг не только депутатов, но и представителей четвертой власти. Представители СМИ также должны думать о Российской Федерации, заботиться о ее целостности и не придумывать политическую оппозицию, находящуюся за рубежом", - заявил Володин.

Госдума 22 июля приняла сразу во втором и третьем чтении закон об ограничительных мерах для скрывающихся за границей от исполнения наказания релокантов.

Вячеслав Володин Госдума
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