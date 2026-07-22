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Число поврежденных домов в Краснодаре после атаки БПЛА возросло до 16

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Повреждения после ночной атаки БПЛА зафиксированы в 16 домах Краснодара, сообщил в среду оперативный штаб региона.

"В городе продолжают работать комиссии по оценке ущерба. В настоящее время подтверждены повреждения 10 частных и 6 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.

В ночь на среду Краснодарский край подвергся атаке БПЛА, в складском комплексе в Краснодаре произошло возгорание, которое уже локализовали, также загорелась нефтебаза в Армавире на площади около 800 кв. м, пожар ликвидирован. В результате атаки два человека погибли, еще девять пострадали, трое из них остаются в медучреждениях города, шестерым оказана амбулаторная помощь. Первоначально сообщалось о двух поврежденных многоквартирных домах в Краснодаре и двух частных домах в станице Динской.

Краснодарский край Краснодар
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