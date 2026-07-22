Пожар в складском комплексе в Краснодаре после атаки БПЛА локализован

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали возгорание в складском комплексе Краснодара, возникшее в результате ночной атаки беспилотников.

"Как мне доложили на оперативном штабе, пожар на складском комплексе локализован", - написал в среду губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем канале в Мах.

По его словам, в больнице скончалась девушка, получившая ранения при атаке на складской комплекс. Еще трое пострадавших остаются в медицинских учреждениях города, шестерым оказана амбулаторная помощь.

Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированной атаке БПЛА, сообщал ранее Кондратьев в Мах. В результате падения беспилотников в Краснодаре загорелся складской комплекс, пострадали десять человек.

Основательница Wildberries Татьяна Ким в социальных сетях сообщила, что ночью БПЛА атаковали логистические комплексы Wildberries-Russ в Краснодаре и Невинномысске (Ставрополье). "Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий (...) По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие", - написала Ким.

Объединенная компания Wildberries-Russ сообщила, что оба логистических объекта были эвакуированы. Площади обоих складов - по 100 тыс. кв. м.

Фрагменты БПЛА попали в два многоквартирных дома в Краснодаре.

Кроме того, возгорание площадью порядка 800 кв. метров произошло на территории нефтебазы в Армавире в результате атаки более чем 16 БПЛА. По данным городской администрации, площадь пожара составляла порядка 800 кв. метров.