Белгородский оперштаб сообщил о еще четырех пострадавших от атак БПЛА

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области в результате последних атак БПЛА ранены еще четыре человека, сообщил региональный оперштаб.

"В поселке Красная Яруга при детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения головы, спины и ног, его супруга - осколочные ранения бедра. Пострадавшим оказана помощь в Краснояружской ЦРБ, лечение продолжат амбулаторно. На месте атаки повреждены четыре автомобиля", - говорится в сообщении.

В селе Новая Деревня Белгородского округа при взрыве беспилотника мужчина получил проникающее ранение грудной клетки. Его отвезут в областную клиническую больницу.

В Шебекине мужчина пострадал в результате атаки дрона на коммерческий объект. "У мужчины осколочное ранение области живота. Бойцы самообороны доставили пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. При детонации произошло возгорание оборудования, которое ликвидировали сотрудники МЧС", - сообщает оперштаб.

Также в Шебекине от взрывов еще нескольких FPV-дронов загорелась крыша частного дома - возгорание потушено, в соседнем домовладении посечены окна. Помимо этого, повреждены гараж, фасад, остекление другого коммерческого объекта и "КАМАЗ". В районе села Графовка Шебекинского округа в результате удара дрона поврежден автомобиль.

В поселке Октябрьский Белгородского округа при взрыве дрона повреждены газовая труба частного дома и кузов автомобиля. Вследствие атаки второго FPV-дрона загорелось здание коммерческого объекта. Еще один FPV-дрон нанес удар по многоквартирному дому - повреждена кровля. В селе Никольское в результате детонации дрона повреждены забор частного дома и машина. В селе Салтыково дрон ударил по частному дому - повреждена кровля.

В поселке Красная Яруга в результате детонаций нескольких FPV-дронов повреждены машина, частный дом, газовая труба и хозпостройка. В селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа от удара дрона поврежден гараж на территории домовладения. В селе Сергиевка FPV-дрон атаковал административное здание - пробита кровля. В результате еще нескольких атак дронов посечена хозпостройка, а также огнем уничтожен автомобиль.

В Белгороде беспилотник сдетонировал о землю - осколками посекло два легковых автомобиля. Второй БПЛА атаковал коммерческий объект, вследствие чего загорелось оборудование - пожарными расчетами возгорание ликвидировано.

У села Шведуновка Валуйского округа FPV-дрон атаковал автомобиль - он поврежден.

В селе Грузское Борисовского округа при взрыве дрона загорелся автомобиль - добровольной народной дружиной возгорание ликвидировано.

В Грайворонском округе на территории села Дорогощь от удара беспилотника поврежден объект инфраструктуры. Второй дрон ударил по социальному объекту - повреждены остекление и фасад.