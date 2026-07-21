Поиск

Белгородский оперштаб сообщил о еще четырех пострадавших от атак БПЛА

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области еще четыре человека пострадали от атак БПЛА, сообщил региональный оперштаб.

"В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона на частный дом две женщины получили осколочные ранения различных частей тела. Медики оказали необходимую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались. Повреждены окна, фасад дома и машина", - говорится в сообщении.

Количество пострадавших при взрыве беспилотника в поселке Пролетарский Ракитянского округа возросло до четырех человек: "За медицинской помощью обратились еще две женщины с акубаротравмами". Лечиться они будут амбулаторно. Ранее сообщалось, что при взрыве в Пролетарском осколочные ранения получили мужчина и женщина.

В селе Ясные Зори Белгородского округа в результате атаки дрона поврежден объект инфраструктуры и посечен кузов автомобиля. В селе Бессоновка FPV-дрон взорвался на предприятии - повреждены остекление здания и грузовой автомобиль.

В селе Герасимовка Валуйского округа при атаке FPV-дрона разбиты стекла и посечен кузов автомобиля. В поселке Уразово от удара дрона поврежден инфраструктурный объект.

В селе Зиборовка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал машину - транспортное средство повреждено. Также посечен забор частного дома.

В Грайвороне при взрыве дрона посечено остекление квартиры многоквартирного дома.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 июля 2026 года Военная операция на Украине
Пролетарское Белгородский округ Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Повреждена плотина Белгородского водохранилища

 Повреждена плотина Белгородского водохранилища

Алиев утверждает, что представители Германии и России провели встречу в Баку

На бывшем заводе GM в Петербурге запущено производство седана Tenet A8

 На бывшем заводе GM в Петербурге запущено производство седана Tenet A8

Госдума распространила страхование вкладов на электронные денежные средства

МИД РФ выразил протест послу Молдавии

 МИД РФ выразил протест послу Молдавии

Дума ввела судебный механизм блокировки возвращения иностранного бизнеса в Россию

Минтранс запретил стоянку судов в незащищенных ПВО местах у портов Азов и Кавказ

Госдума приняла закон об уведомлении граждан через Госуслуги о подписании кредита

 Госдума приняла закон об уведомлении граждан через Госуслуги о подписании кредита

Минобороны РФ сообщило об ударах по резервуарам с ГСМ в Черниговской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10655 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 177 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3250 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов