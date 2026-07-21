Белгородский оперштаб сообщил о еще четырех пострадавших от атак БПЛА

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Белгородской области еще четыре человека пострадали от атак БПЛА, сообщил региональный оперштаб.

"В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона на частный дом две женщины получили осколочные ранения различных частей тела. Медики оказали необходимую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались. Повреждены окна, фасад дома и машина", - говорится в сообщении.

Количество пострадавших при взрыве беспилотника в поселке Пролетарский Ракитянского округа возросло до четырех человек: "За медицинской помощью обратились еще две женщины с акубаротравмами". Лечиться они будут амбулаторно. Ранее сообщалось, что при взрыве в Пролетарском осколочные ранения получили мужчина и женщина.

В селе Ясные Зори Белгородского округа в результате атаки дрона поврежден объект инфраструктуры и посечен кузов автомобиля. В селе Бессоновка FPV-дрон взорвался на предприятии - повреждены остекление здания и грузовой автомобиль.

В селе Герасимовка Валуйского округа при атаке FPV-дрона разбиты стекла и посечен кузов автомобиля. В поселке Уразово от удара дрона поврежден инфраструктурный объект.

В селе Зиборовка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал машину - транспортное средство повреждено. Также посечен забор частного дома.

В Грайвороне при взрыве дрона посечено остекление квартиры многоквартирного дома.