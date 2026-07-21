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Пожар в промзоне хутора Вязники на Ставрополье после атаки БПЛА ликвидирован

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидировали возгорание в промышленной зоне в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края, возникшее утром в воскресенье из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Пожар в Вязниках полностью потушен", - написал Владимиров в своем канале в Max.

Ранее глава региона сообщал, что утром в воскресенье в окрестностях Ставрополя из-за атаки БПЛА произошло три пожара. Два - в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа, один - в промзоне на севере краевого центра, возле границы со Шпаковским округом.

Позже Владимиров заявил, что из-за пожаров на промобъектах детонировали огнеопасные материалы. В хуторе Вязники жителей близлежащих домов переводили в безопасное место. По предварительным данным, погибших и пострадавших не было. В границах хутора был введен режим ЧС местного уровня.

Пожар в промзоне на севере Ставрополя в понедельник был локализован.

Вязники Ставропольский край Владимир Владимиров
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