Пожар в промзоне хутора Вязники на Ставрополье после атаки БПЛА ликвидирован
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Специалисты ликвидировали возгорание в промышленной зоне в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края, возникшее утром в воскресенье из-за атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Пожар в Вязниках полностью потушен", - написал Владимиров в своем канале в Max.
Ранее глава региона сообщал, что утром в воскресенье в окрестностях Ставрополя из-за атаки БПЛА произошло три пожара. Два - в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа, один - в промзоне на севере краевого центра, возле границы со Шпаковским округом.
Позже Владимиров заявил, что из-за пожаров на промобъектах детонировали огнеопасные материалы. В хуторе Вязники жителей близлежащих домов переводили в безопасное место. По предварительным данным, погибших и пострадавших не было. В границах хутора был введен режим ЧС местного уровня.
Пожар в промзоне на севере Ставрополя в понедельник был локализован.