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СКР расследует удары ВСУ по гражданским объектам в Крыму по статье о теракте

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - По фактам ударов украинских беспилотников по гражданским объектам в Крыму 22 июля возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил СКР.

"В результате ударов повреждены жилые дома и объекты электроснабжения на территории городов Ялта, Алупка и Алушта, а также зафиксированы возгорания лесной местности из-за падения БПЛА", - отметили в СКР.

На местах происшествий в Крыму организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего.

Советник главы Крыма Олег Крючков 22 июля сообщил, что ночью дрон ВСУ ударил по многоэтажному дому в Ялте. Пострадали 17 человек. Семь человек, из которых трое в тяжелом состоянии, госпитализированы. После удара дрона сгорели семь квартир, из дома эвакуировали 350 человек.

Крым СКР Ялта Алушта Алупка
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