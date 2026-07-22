СКР расследует удары ВСУ по гражданским объектам в Крыму по статье о теракте

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - По фактам ударов украинских беспилотников по гражданским объектам в Крыму 22 июля возбуждено уголовное дело о теракте, сообщил СКР.

"В результате ударов повреждены жилые дома и объекты электроснабжения на территории городов Ялта, Алупка и Алушта, а также зафиксированы возгорания лесной местности из-за падения БПЛА", - отметили в СКР.

На местах происшествий в Крыму организован комплекс следственных действий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению всех обстоятельств произошедшего.

Советник главы Крыма Олег Крючков 22 июля сообщил, что ночью дрон ВСУ ударил по многоэтажному дому в Ялте. Пострадали 17 человек. Семь человек, из которых трое в тяжелом состоянии, госпитализированы. После удара дрона сгорели семь квартир, из дома эвакуировали 350 человек.