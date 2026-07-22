Тамбовского подростка оштрафовали за ложные сообщения о терактах

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Суд в Тамбовской области вынес приговор 17-летнему местному жителю по уголовному делу о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В октябре 2024 и в феврале-марте 2025 года юноша из хулиганских побуждений направил на электронные адреса школ Тамбовской, Челябинской и Тверской областей заведомо ложные сведения о готовящихся взрывах.

Дело было расследовано по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры). Вину фигурант признал, в содеянном раскаялся.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 32 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.