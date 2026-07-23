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В МИД РФ заявили о готовности оказать содействие в разрешении конфликта на Ближнем Востоке

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия призывает все стороны конфликта на Ближнем Востоке воздерживаться от действий, способных спровоцировать расширение географии вооруженного противостояния, выступает за решение разногласий политико-дипломатическими средствами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"С сожалением констатируем, что эскалация напряженности в зоне Персидского залива набирает обороты. Противоборствующие стороны продолжают обмениваться ударами, в результате которых наносится масштабный ущерб гражданской инфраструктуре Ирана и арабских государств. Возросли риски остановки судоходства в Ормузском проливе и Красном море. Складывающаяся ситуация создает дополнительные сложности для региональных посреднических усилий, направленных на восстановление переговорного процесса на базе подписанного между США и Ираном 17 нюня "Исламабадского меморандума", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

"В этой связи призываем все стороны конфликта проявить ответственный подход и выдержку, воздерживаться от действий, способных спровоцировать расширение географии вооруженного противостояния и дальнейшую деградацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке", - отмечается в заявлении.

Развитие ситуации по негативному сценарию чревато критическими последствиями для международной энергетической и продовольственной безопасности, заявили в МИД.

"Последовательно выступаем за решение имеющихся разногласий в данном стратегически важном регионе мира политико-дипломатическими средствами при учете интересов всех региональных государств. Россия готова оказать необходимое содействие в достижении этой цели", - говорится в заявлении.

Хроника 28 февраля – 23 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
МИД РФ Мария Захарова Ближний Восток
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