В Свердловской области возбуждено дело о гибели туристки во время урагана

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Свердловской области возбуждено уголовное дело о гибели женщины в результате падения дерева на туристическую палатку, сообщило региональное управление СКР.

"Вечером 22 июля 2026 года на берегу реки Чусовая на территории Нижнего Тагила произошёл инцидент, связанный с гибелью 62-летней женщины, на которую упало дерево из-за сильного порыва ветра. По данному факту (...) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, женщина с группой туристов сплавлялась по реке Чусовая. Поход организовала частная компания. Участники похода остановились на берегу реки и разбили там палаточный лагерь.

"Началась гроза, сопровождавшаяся сильным порывистым ветром. Туристы, укрываясь от дождя, разошлись по палаткам. Из-за мощного порыва ветра береза, стоявшая рядом с палаткой, в которой находилась указанная женщина, упала", - сказано в сообщении.

Руководитель пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил журналистам, что всего в составе походной группы было 100 человек.

"По всей видимости, изменчивая уральская погода и недосмотр со стороны организаторов мероприятия в очередной раз привели к трагическому исходу", - отметил Горелых.

В результате падения дерева на палатку одна женщина погибла, еще одна получила перелом ноги. Сообщалось, что туристическая группа в МЧС не регистрировалась.