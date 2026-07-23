ВСУ атаковали гражданские и энергетические объекты Энергодара

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ВСУ нанесли удары по гражданским объектам и трансформаторным подстанциям в Энергодаре, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов в четверг.

"За минувшие сутки противник вновь нанес удары по гражданской инфраструктуре Энергодара. Повреждены еще один магазин, несколько автомобилей, а также ВСУ продолжают охоту на городские трансформаторные подстанции", - написал Пухов в своем канале в Max.

По словам мэра, сейчас Энергодар полностью обесточен, но причины аварии находятся за пределами города. Ранее в четверг об отсутствии электричества на значительной части Запорожской области сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Из-за отсутствия электричества и сохраняющихся проблем со стабильной работой системы водоснабжения не получается подать воду в город. Специалисты продолжат восстановительные работы после восстановления электроснабжения, подчеркнул Пухов.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.