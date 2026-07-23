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ЦИК зарегистрировал федеральный список "Справедливой России" на выборах в Госдуму

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы девятого созыва от партии "Справедливая Россия" в количестве 260 человек.

Как сообщила на заседании комиссии член Центризбиркома Алена Булгакова, 13 июля ЦИК заверил федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от "Справедливой России" в количестве 263 человек. 17 июля представитель партии представил документы в ЦИК для регистрации федерального списка кандидатов, а именно документ, подтверждающий открытие специального избирательного счета и письменное уведомление от каждого кандидата об отсутствии иностранных счетов.

"Также "Справедливая Россия" представила в ЦИК России решение президиума центрального совета об исключении из федерального списка кандидатов. (...) С учетом решений партии в федеральном списке осталось 260 кандидатов", - отметила Булгакова.

ЦИК направил в уполномоченные органы документы для проверки достоверности сведений о кандидатах, включенных в федеральный список от партии. "Результаты проверки подтвердили, что все 260 человек могут быть зарегистрированы кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ девятого созыва в составе федерального списка кандидатов", - сказала член ЦИК.

К этому моменту зарегистрированы федеральнын списки кандидатов на выборы в Госдуму от пяти партий. 17 июля Центризбирком зарегистрировал федеральный список кандидатов от КПРФ (в количестве 329 человек); 20 июля - федеральный список кандидатов от партии "Новые люди" (297 человек); 21 июля - федеральный список кандидатов от партии "Единая Россия" (390 человек); 22 июля - федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от ЛПДР (246 человек).

Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут с 18 по 20 сентября.

Справедливая Россия ЦИК Центризбирком
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