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Мурманский океанариум полностью погасил долги по налогам

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ООО "Арктиксервис - Мурманский океанариум" полностью погасило задолженность по налогам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Арбитражного суда Мурманской области.

Согласно картотеке суда, 18 июня ФНС обратилась в областной арбитраж в связи с долгами океанариума в размере 4,279 млн рублей.

2 июня коллектив океанариума в открытом письме к губернатору Мурманской области Андрею Чибису попросили вернуться к вопросу о передаче океанариума в государственную собственность, который обсуждался в 2021 году. Они написали, что океанариум остается в сложном финансовом положении и копит долги перед ресурсными организациями, налоговой службой, а с февраля сотрудники не получают зарплату. При этом единственный учредитель ООО находится в СИЗО Москвы (Оганес Шанкоян - фигурант уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, а также один из ответчиков по иску Минфина о взыскании 999 млн рублей по договору поставки дорожной техники).

Одновременно с этим есть риск утратить земельный участок, где находится океанариум, отмечалось в открытом письме. В настоящее время Арбитражный суд Мурманской области рассматривает соответствующий иск судебных приставов.

После публикации открытого письма был объявлен народный сбор, который позволил погасить долги по зарплате.

Мурманский океанариум был закрыт во время пандемии COVID-19. А с 1 января 2022 года он снова перестал работать - из-за вступивших в силу требований об обязательном лицензировании деятельности зоопарков, цирков и других подобных объектов, и пока находится на реконструкции.

В 2021 году сити-менеджер Мурманска Евгений Никора (в настоящее время зампредседателя Мурманской областной думы) анонсировал передачу океанариума в муниципальную собственность. Однако для этого собственник должен был погасить кредиторскую задолженность, которая составляла 4,6 млн рублей.

По состоянию на 2021 год кадастровая стоимость здания океанариума и земельного участка составляла 13,7 млн рублей.

Образованию океанариума предшествовало открытие в 1984 году лаборатории по изучению морских млекопитающих Мурманского морского биологического института в поселке Дальние Зеленцы в 170 км от Мурманска. В лаборатории шла работа над прикладными задачами по использованию арктических тюленей.

В 1992 году под открытым небом на Семеновском озере Мурманска начал работу комплекс водно-цирковых представлений, в 1996 году, к 80-летию города, открылся купол океанариума.

В океанариуме сейчас живут два серых тюленя атлантического подвида, занесенные в Красную книгу Мурманской области, один представитель балтийского подвида, занесенный в Красную книгу России, а также один гренландский тюлень. Самому старшему артисту океанариума тюленю Филе в ноябре 2025 года исполнилось 38 лет.

Мурманск ФНС Мурманская область Андрей Чибис Мурманский океанариум Оганес Шанкоян
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