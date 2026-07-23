Еще два мирных жителя ранены в Белгороде при взрыве БПЛА

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Беспилотники ВСУ продолжают атаковать Белгород, пострадали еще два мирных жителя, сообщает оперативный штаб региона в четверг.

"Беспилотник сдетонировал в центре города. Двое мужчин получили осколочные ранения ног. Медицинская помощь оказана на месте, от предложенной транспортировки в стационар пострадавшие отказались", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, повреждения получили два транспортных средства.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА на Белгород в четверг пострадали женщина и четверо мужчин.