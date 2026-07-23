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В Белгородской области от ударов БПЛА пострадали еще пятеро

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Оперштаб Белгородской области сообщил о пяти пострадавших от последних атак БПЛА на регион.

"В Белгороде в результате атаки БПЛА на коммерческий объект ранены три человека. Женщину и двух мужчин с различными ранениями бригады СМП транспортируют в городскую больницу № 2 Белгорода. Повреждены оборудование, навес и машина", - говорится в сообщении.

В Белгородском округе беспилотник атаковал грузовик на дороге между Майским и Головином. Мужчина получил слепое осколочное ранение лица, от госпитализации он отказался. У грузовика повреждена кабина.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона на автомобиль мужчина получил осколочное ранение спины. Скорая помощь отвезет его в Белгород. Машина повреждена.

Помимо этого, есть последствия атак БПЛА в других населенных пунктах области.

В селе Ясные Зори Белгородского округа при детонации FPV-дрона разбита передняя часть кузова автомобиля. В поселке Октябрьский в результате атаки дрона посечены кузов и стекла припаркованной машины. Второй дрон ударил по предприятию - повреждено остекление цеха.

В селе Белянка Шебекинского округа дрон сдетонировал на предприятии - повреждены фасад и окна производственного помещения.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа от взрыва дрона огнем уничтожен легковой автомобиль.

В поселке Красная Яруга в результате ударов FPV-дронов разбиты административное здание предприятия, посечен легковой автомобиль, а также сгорела грузовая машина.

В селе Двулучное Валуйского округа от взрыва дрона пробита кровля гаража и посечены стекла находящегося внутри автомобиля.

Ранее сообщалось, что в результате атак БПЛА на коммерческий объект в Белгороде пострадали двое мужчин.

Хроника 24 февраля 2022 года – 23 июля 2026 года Военная операция на Украине
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