Житель Коми получил 16 лет колонии по делу о сборе данных об объектах ТЭК для Украины

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Житель Коми приговорен к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в сборе информации об объектах топливно-энергетического комплекса в Печорах в интересах Украины, сообщил ЦОС ФСБ.

"Вступил в законную силу приговор 1-го Западного окружного военного суда в отношении жителя города Печора республики Коми Вилинского И.П., 1976 г.р., признанного виновным в совершении государственной измены и участии в деятельности террористической организации", - говорится в сообщении.

Из 16 лет лишения свободы три года Вилинский проведет в тюрьме. Также он оштрафован на 250 тысяч рублей, и суд назначил ему 1,5 года ограничения свободы.

По версии ФСБ, Вилинский "предоставил свои анкетные данные куратору террористической организации, после чего выполнил разведывательное задание по фото- и видеосъемке уязвимых мест топливно-энергетического комплекса города Печоры республики Коми для совершения диверсии".

В спецслужбе отметили, что мужчина "планировал выехать на территорию Украины для непосредственного участия в составе этой организации в боевых действиях против Вооруженных Сил России".

В июне 2025 года сотрудники УФСБ по Коми задержали его "при попытке выехать на подконтрольную Украине территорию для вступления в террористическую организацию".

Дело на него завели по статьям о приготовлении к госизмене (ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК), об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК) и о приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК).