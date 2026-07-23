В Ялте жильцов атакованного беспилотником дома расселили в два ПВР

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В Ялте жильцов многоквартирного дома, который был атакован БПЛА в ночь на 22 июля, расселили в два пункта временного размещения, сообщил первый заместитель главы администрации города Сергей Олефиренко.

"На время проведения обследования здания люди расселены: они размещены в двух пунктах временного пребывания. Обследование самого дома в текущих условиях может занять до двух недель", - уточнил он.

Сотрудники городского департамента соцполитики ведут прием заявлений на материальную помощь.

В результате удара по этому дому пострадали 17 человек, семерым из них потребовалась госпитализация. Из дома эвакуировали 350 человек.