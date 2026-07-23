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В Госдуму внесли на ратификацию соглашение с Индией о трудовой миграции

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Правительство одобрило и внесло в Госдуму на ратификацию соглашение между Россией и Индией о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О ратификации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Индии о временной трудовой деятельности граждан одного государства на территории другого государства", - говорится в постановлении.

Статс-секретарь - замглавы МВД Игорь Зубов назначен официальным представителем кабинета министров при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса о ратификации этого соглашения.

Соглашение было подписано в Нью-Дели 4 декабря 2025 года.

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