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Сергей Лавров примет участие в СМИД ШОС в Чолпон-Ате

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Чолпон-Ате (Киргизия) примет участие в заседании совета министров иностранных дел государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Напомню, деятельность этой структуры в этом году проходит под знаком 25-й годовщины ее создания. Встреча откроет завершающий этап работы по содержательному наполнению саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября текущего года", - сказала представитель МИД на брифинге.

По словам Захаровой, министры рассмотрят вопросы, связанные с подготовкой к заседанию совета глав государств организации. "Прежде всего, солидный пакет документов по вопросам дальнейшего развития ШОС с целью комплексной модернизации ее деятельности, который планируется представить на рассмотрение лидеров", - сказала она.

"Особое место в дискуссии займет обмен мнениями по актуальным сюжетам международной, региональной повестки. Речь идет, прежде всего, о положении дел на пространстве Шанхайской организации сотрудничества, обеспечении безопасности и стабильности, а также устойчивого роста в Евразии", - добавила представитель МИД РФ.

Как ожидается, "на полях" мероприятия Лавров проведет ряд двусторонних встреч.

МИД РФ Мария Захарова Сергей Лавров ШОС
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