Мосбиржа не будет менять режим работы из-за санкций ЕС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" продолжает работать в обычном режиме после введения санкций Евросоюза.

"Торги и расчеты будут проводиться без изменений", - говорится в сообщении биржи.

Евросоюз включил Мосбиржу в санкционный список в четверг. Входящий в ее группу Национальный расчетный депозитарий (НРД) находится под санкциями ЕС с июня 2022 года.

В июне 2024 года Мосбиржа вместе с НРД и Национальным клиринговым центром (НКЦ) были включены в санкционные списки США и Великобритании, после чего на ней прекратились торги долларом и евро.