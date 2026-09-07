Ребенок погиб, три человека пострадали в результате атаки БПЛА на Севастополь

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - После атаки дронов на Севастополь погиб ребенок, еще три человека пострадали, сообщил глава региона Михаил Развожаев.

"Из-за атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок. С глубокой скорбью сообщаю: девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи", - написал Развожаев в своем канале в Мах.

По его информации пострадали ещё три человека. Мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии, в коме. Вторая пострадавшая восемнадцати лет вместе с шестнадцатилетним братом были доставлены в детскую больницу, им оказали всю необходимую медицинскую помощь, они были отпущены домой.

"БПЛА был начинен взрывчаткой и металлическими элементами, пиротехники на месте происшествия обнаружили сотни поражающих элементов", - добавил губернатор.