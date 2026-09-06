В Белгородской области при атаке дронов погибли два человека, двое пострадали

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Два жителя Белгородской области погибли и двое пострадали из-за беспилотной атаки, сообщили в региональном оперштабе в воскресенье вечером.

"В районе села Октябрьская Готня Борисовского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. (...) В районе села Солоти Валуйского округа в результате удара БПЛА по объекту транспортной инфраструктуры пострадали двое мужчин. С акубаротравмами их доставили в Старооскольскую окружную больницу", - говорится в сообщении.

В селе Лавы БПЛА ударил по территории частного дома. Повреждены ограждение и ворота гаража.