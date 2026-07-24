Дворкович приостанавливает исполнение своих полномочий в качестве президента ФИДЕ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил о приостановке своих полномочий в связи с его включением в санкционные списки ЕС.

"Я принял решение приостановить исполнение моих полномочий и обязанностей в качестве президента ФИДЕ с настоящего момента и до тех пор, пока я буду находиться под санкциями ЕС", - говорится в заявлении Дворковича, опубликованного на сайте ФИДЕ.

Он отметил, что считает несправедливым и незаконным решение ЕС о введении против него санкций. В связи с этим он выразил намерение обжаловать его.

Теперь обязанности президента ФИДЕ будет исполнять вице-президент федерации Вишванатан Ананд.