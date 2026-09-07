Отражена массированная атака беспилотников на Нижнекамский район Татарстана

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Силы ПВО отразили массированную атаку на Нижнекамский район Татарстана, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев в понедельник.

"Силами ПВО успешно отражена очередная массированная атака на наш район", - написал Беляев в Мах.

Там же он сообщил, что угроза атаки БПЛА на Нижнекамск снята. Но режим беспилотной опасности сохраняется.

Ночью были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Татарстана - Нижнекамске (Бегишево), Бугульме и Казани.