Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 1,1%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу корректируется вниз, отыгрывая вечернюю просадку накануне после появления подробностей новых антироссийских санкций Евросоюза, фактором поддержки выступает выросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $100 за баррель) из-за эскалации на Ближнем Востоке. Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 1,1%.

К 07:01 мск индекс IMOEX2 снизился до 2121,22 пункта (-1,1%). Лидерами снижения среди индексных бумаг выступили акции АФК "Система" (-4,4%), МКПАО "Озон" (-4,1%), "АЛРОСА" (-3,2%), "Эн+ груп" (-3,1%), "Полюса" (-2,8%), "Роснефти" (-2,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 июля, составляет 78,4049 руб. (-7,07 копейки).

Подешевели также акции "ВК" (-1,9%), "Северстали" (-1,8%), "Группы компаний ПИК" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), "Норникеля" (-1,6%), "МТС" (-1,5%), "Яндекса" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -0,8% "префы"), "Хэдхантера" (-1,4%), "Московской биржи" (-1,3%), "Интер РАО" (-1,2%), "Т-Технологии" (-1%), ВТБ (-0,8%), "ФосАгро" (-0,8%), "НЛМК" (-0,7%), "Татнефти" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), "Русала" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), Сбербанка (-0,5% и -0,7% "префы"), "Аэрофлота" (-0,4%), "ИКС 5" (-0,4%).

Вечером в четверг стало известно, что Евросоюз произвел самое масштабное в количественном выражении обновление финансового сегмента российского санкционного списка. В рамках 21-го пакета в него были включены как системообразующие игроки - несколько крупных банков (в том числе Россельхозбанк, "ДОМ.РФ", МТС-банк, "Уралсиб", банк "Санкт-Петербург") и "Московская биржа", так и десятки небольших кредитных организаций.

Санкции также введены против трех НПЗ в России, крупного НПЗ в Белоруссии, а также против компании, созданной для продажи белорусских нефтепродуктов на территории России (названия НПЗ в документе ЕС не приводятся). Из крупных компаний новые санкции ЕС затронули "Интер РАО", АФК "Система", также в список включены золотодобытчики (среди них Nordgold, ПАО "Южуралзолото", "Селигдар") говорится в публикации в официальном журнале ЕС.

"Московская биржа" сообщила, что продолжает работать в обычном режиме после введения санкций Евросоюза. "Торги и расчеты будут проводиться без изменений", - говорится в сообщении биржи.

В США накануне индексы акций снизились на 1-2,2% во главе с Nasdaq на отчетностях Alphabet (-7,1%) и Tesla (-14,5%). Эти компании стали первыми технологическими гигантами, опубликовавшими квартальную отчетность, и она не впечатлила инвесторов. Негативное влияние на рынок оказал также новый скачок цен на нефть из-за очередной волны эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В Азии утром в пятницу также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 3,1%, австралийский ASX - на 1%, южнокорейский Kospi - на 5,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,5%).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены локально стабилизировались после взлета накануне из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 7:02 мск в пятницу составила $100,64 за баррель (-0,04% и +7% в четверг), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $91,93 за баррель (-0,3% и +6,2% накануне).