Лихачев раскритиковал реакцию МАГАТЭ на гибель от атаки ВСУ главного инженера ЗАЭС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что реакция МАГАТЭ на гибель от украинской атаки главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева опять содержала общие оценки без указания виновных, госкорпорация будет настойчиво ставить эти вопросы перед агентством.

"С одной стороны, МАГАТЭ отреагировала на этот факт, сказав о неприемлемости атак на станцию, на персонал, но это опять были общие оценки. К сожалению, адресной критики, указания виновных в этом злодеянии опять не прозвучало, но мы будем настойчиво ставить эти вопросы перед Международным ядерным агентством, информировать об этом наших партнеров", - сказал Лихачев журналистам в пятницу.

Погибший главный инженер Яковлев представлен "Росатомом" к высокой государственной награде, сообщил Лихачев.

"Он погиб практически на своем трудовом посту, как и водитель, погибший вместе с ним, и представлены нами к высоким государственным наградам. Ждем решение президента. Уверен, что наше решение будет поддержано. И, конечно же, мы сделаем все, чтобы увековечить Яковлева", - сказал глава "Росатома".

Как сообщалось, главный инженер ЗАЭС Яковлев погиб 15 июля в результате атаки украинского дрона на границе промышленной площадки станции и города Энергодар. Удар пришелся на служебный автомобиль, в котором находился специалист. Вместе с инженером погиб и водитель автомобиля Дмитрий Филиппов.