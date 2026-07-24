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Москва фиксирует изменение подхода США к пониманиям по Украине, достигнутым на Аляске

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - США, очевидно, изменили свой подход к пониманиям по Украине, достигнутым на саммите на Аляске, но Россия в любом случае выполнит свои задачи, заявил журналистам в Чолпон-Ате глава МИД России Сергей Лавров.

"Наша совесть чиста. Знаете, как говорят, слово пацана: пацан сказал - пацан сделал. Мы сказали - мы готовы. Ну, с той стороны этот подход модифицирован, судя по цитате (госсекретаря США Марко - ИФ) Рубио. Но задачи, поставленные президентом Путиным в июне 2024 года, как он неоднократно подчеркивал, будут выполнены", - сказал министр.

Госсекретарь США днем ранее заявил, что для урегулирования украинского кризиса нужны новые идеи, "потому что прошлые не были приемлемы для Украины в тот момент" и остаются неприемлемыми и сейчас. Он также отметил, что договоренности, достигнутые в Анкоридже, провалились. Лавров на это предложил понять, "кто конкретно провалился".

Сергей Лавров США Украина Анкоридж МИД Марко Рубио
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