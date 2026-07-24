Лавров предложил выяснить, кто провалился в плане договоренностей по Украине на Аляске

Таким образом глава МИД РФ отреагировал на соответствующее заявление Марко Рубио

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио о том, что предложения, сделанные на саммите РФ-США на Аляске, по украинскому урегулированию провалились, заявил, что нужно понять, кто конкретно провалился.

"Насчет того, что анкориджские договоренности провалились, надо, наверное, понять, кто конкретно провалился", - сказал Лавров журналистам в пятницу.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин приехал на саммит на Аляску, имея на руках предложения США, одобренные американским лидером Дональдом Трампом, на которые Россия согласилась.

"Если есть предложение, есть согласие, то, наверное, согласованные результаты в Анкоридже были? Были. Президент Трамп, я не выдам большой тайны, не раз говорил, что это наше предложение, частично компромиссно. Мы это приняли, что это компромиссное предложение, и любая договоренность, наверное, должна содержать неизбежный элемент компромисса", - сказал Лавров.

"Но он добавил, что Зеленский сделает то, что он предложил. Ну, вот не получилось сделать", - отметил российский министр.