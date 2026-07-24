Балтзавод начал ходовые испытания круизного лайнера "Владимир Жириновский"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Балтийский завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) приступил к выполнению первого этапа заводских ходовых испытаний круизного лайнера "Владимир Жириновский" (прежнее название "Петр Великий"), сообщает пресс-служба ОСК.

"Судно проекта PV300VD, которое передадут заказчику осенью 2026 года, вышло в акваторию Финского залива для проверки всех ключевых систем в реальных условиях", - говорится в сообщении.

Испытания продлятся неделю. На эти дни запланирована комплексная проверка эксплуатационных характеристик главных дизельных генераторов на всех ходовых режимах - от 20% до 110% мощности. Параллельно будет протестирована работа систем связи и навигации, проведена проверка управляемости судном с ходовой рубки и с местных постов, а также проверена работоспособность общесудовых систем: водоснабжения, стоков, пожарных установок и вентиляции энергоотсеков.

После завершения испытаний лайнер вернется на Балтийский завод для продолжения работ по достройке.

"В ходе второго этапа испытаний судно выйдет в море для проверки маневренных характеристик. Кроме того, в ходе этого этапа проверят освещенность, шумность и вибрацию на борту, поскольку речь идет именно о пассажирском лайнере", - сообщает пресс-служба ОСК.

После ввода в эксплуатацию круизное судно сможет совершать круизы по внутренним водным путям с выходом в Черное, Азовское и Каспийское моря.

"Это первое пассажирское судно такого класса, построенное в России за последние 60 лет", - отмечает пресс-служба ОСК.

Как сообщалось, судно строится по заказу ПАО "Московское речное пароходство". Лайнер спроектирован как "плавучая гостиница" с устройством полноценных балконов/террас, носовым обзорным салоном, открытой палубой из двух частей, бассейном, обзорным салоном. Пассажировместимость теплохода составляет 310 человек, для которых предназначено 155 кают различных классов.

Судно было заложено в 2016 году на судоверфи "Лотос"(Астраханская область, входит в Южный центр судостроения и судоремонта, ЮЦСС, структуру ОСК), до переименования носило название "Петр Великий". Первоначально планировалось, что заказчик получит его в апреле 2019 года, но сроки неоднократно срывались из-за решения о смене судового оборудования, повлекшего необходимость перепроектирования, а также ряда технических проблем, возникших на верфи. Лайнер был спущен на воду для достройки в конце мая 2019 года, но достроен так и не был.

В начале прошлого года в ЮЦСС заявляли, что астраханские верфи все-таки намерены сдать круизный лайнер в 2025 году. Однако в сентябре со ссылкой на главу ОСК Андрея Пучкова сообщалось о решении перебазировать судно из Астрахани на северо-западную верфь ОСК для завершения работ.

АО "Балтийский завод" специализируется на строительстве ледоколов и других гражданских судов.