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Иноагентом признана другая Либертарианская партия России

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минюст внес в реестр иностранных агентов двух человек и две организации, в том числе Либертарианскую партию России.

Неделю назад иноагентом стала Либертарианская партия, которую возглавляет Марина Мацапулина и в которую входит Михаил Светов (признан в России иноагентом), на этой неделе реестр пополнила партия под руководством Сергея Карнавского.

Также иноагентами стали блогер Адам Аушев ("Абу Кавказ", фигурант дела о призывах к экстремизму), общественный деятель-регионалист Вадим Петров и "Донское Республиканское Движение".

Аушеву, Петрову и Донскому Республиканскому движению, помимо прочего, вменили призывы к нарушению территориальной целостности России, распространение фейков о российских властях и выступления против СВО.

""Либертарианская партия России" (председатель С.Б. Карнавский) принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также в распространении сообщений и материалов организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине. Взаимодействует с иностранным агентом", - сказано в пресс-релизе.

Либертарианская партия Минюст
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