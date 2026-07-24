Поиск

Президент Казахстанской федерации шахмат Турлов претендует на пост главы FIDE

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Бизнесмен, президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE).

"За последние годы шахматы сделали огромный шаг вперед. Игра привлекла миллионы новых, прежде всего, юных игроков, шахматное сообщество стремительно растет на всех континентах, а цифровые технологии сделали игру доступнее, чем когда-либо прежде. (...) Однако сегодня федерация с вековой историей стоит на определенной развилке. Пройденный путь нельзя остановить или перечеркнуть. Считаю, что его нужно интенсифицировать, придать развитию новую энергию и двигаться дальше. Именно поэтому я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Международной шахматной федерации", - написал он в соцсети.

Он напомнил, что в 2023 году возглавил Казахстанскую федерацию шахмат. "За это время мы провели матч за звание чемпиона мира среди мужчин, командный чемпионат мира по рапиду и блицу, а уже через месяц мой дом - Алматы - станет местом проведения Чемпионата мира среди университетов. С 2024 года я руковожу Международной федерацией школьных шахмат, где мы реализуем проекты на всех континентах", - написал Турлов.

По словам бизнесмена, за последние годы он инвестировал в шахматы более $75 млн. "Каждый вложенный цент можно проследить в конкретном результате: от инфраструктуры внутри Казахстана до топовых чемпионов в Нью-Йорке и Вашингтоне", - сказал он.

Турлов отметил, что видит "FIDE сильным глобальным институтом, который должен сделать качественный шаг вперед сразу по нескольким направлениям". "Моя страна умеет выстраивать диалог с самыми разными государствами и находить баланс там, где другие видят противоречия. Убежден: именно такой - открытой и объединяющей - должна быть и FIDE", - сказал он.

"С этим видением я иду на предстоящие выборы вместе с Вишванатаном Анандом, великим чемпионом и легендой мировых шахмат, заместителем президента FIDE с 2022 года. Для меня честь разделять с ним общее видение будущего мировых шахмат", - отметил бизнесмен.

Тимур Турлов - мажоритарный акционер и основателт Freedom Holding Corp., которая зарегистрирована в США и имеет подразделения в более чем 20 странах, среди которых Казахстан, Кипр, Польша, Испания, Узбекистан, Азербайджан. Корпорация работает в финансовой сфере, включая розничное брокерское обслуживание, инвестиционное консультирование, торговлю ценными бумагами, маркет-мейкинг, корпоративный инвестиционный банкинг, андеррайтинг, страхование.

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович заявил о приостановке своих полномочий, поскольку попал под санкции Евросоюза. Пока обязанности президента FIDE будет исполнять вице-президент федерации Вишванатан Ананд.

FIDE Аркадий Дворкович Казахстан Тимур Турлов Freedom Holding Corp. Вишванатан Ананд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ по-прежнему ждет одну паузу в цикле смягчения ДКП Банка России

В Ленобласти создали плавучую платформу для защиты портовой инфраструктуры от БПЛА и БЭК

Набиуллина прокомментировала последствия шоков предложения из-за атак на склады

В Армении отрицают нарушения при производстве молочных продуктов для России

 В Армении отрицают нарушения при производстве молочных продуктов для России

РСПП исключил возможность достичь инфляции в 4% в ближайшее время
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10725 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3319 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 144 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов