Президент Казахстанской федерации шахмат Турлов претендует на пост главы FIDE

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Бизнесмен, президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов заявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE).

"За последние годы шахматы сделали огромный шаг вперед. Игра привлекла миллионы новых, прежде всего, юных игроков, шахматное сообщество стремительно растет на всех континентах, а цифровые технологии сделали игру доступнее, чем когда-либо прежде. (...) Однако сегодня федерация с вековой историей стоит на определенной развилке. Пройденный путь нельзя остановить или перечеркнуть. Считаю, что его нужно интенсифицировать, придать развитию новую энергию и двигаться дальше. Именно поэтому я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Международной шахматной федерации", - написал он в соцсети.

Он напомнил, что в 2023 году возглавил Казахстанскую федерацию шахмат. "За это время мы провели матч за звание чемпиона мира среди мужчин, командный чемпионат мира по рапиду и блицу, а уже через месяц мой дом - Алматы - станет местом проведения Чемпионата мира среди университетов. С 2024 года я руковожу Международной федерацией школьных шахмат, где мы реализуем проекты на всех континентах", - написал Турлов.

По словам бизнесмена, за последние годы он инвестировал в шахматы более $75 млн. "Каждый вложенный цент можно проследить в конкретном результате: от инфраструктуры внутри Казахстана до топовых чемпионов в Нью-Йорке и Вашингтоне", - сказал он.

Турлов отметил, что видит "FIDE сильным глобальным институтом, который должен сделать качественный шаг вперед сразу по нескольким направлениям". "Моя страна умеет выстраивать диалог с самыми разными государствами и находить баланс там, где другие видят противоречия. Убежден: именно такой - открытой и объединяющей - должна быть и FIDE", - сказал он.

"С этим видением я иду на предстоящие выборы вместе с Вишванатаном Анандом, великим чемпионом и легендой мировых шахмат, заместителем президента FIDE с 2022 года. Для меня честь разделять с ним общее видение будущего мировых шахмат", - отметил бизнесмен.

Тимур Турлов - мажоритарный акционер и основателт Freedom Holding Corp., которая зарегистрирована в США и имеет подразделения в более чем 20 странах, среди которых Казахстан, Кипр, Польша, Испания, Узбекистан, Азербайджан. Корпорация работает в финансовой сфере, включая розничное брокерское обслуживание, инвестиционное консультирование, торговлю ценными бумагами, маркет-мейкинг, корпоративный инвестиционный банкинг, андеррайтинг, страхование.

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович заявил о приостановке своих полномочий, поскольку попал под санкции Евросоюза. Пока обязанности президента FIDE будет исполнять вице-президент федерации Вишванатан Ананд.