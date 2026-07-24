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Пошлины на экспорт из РФ пшеницы, ячменя с 29 июля будут нулевыми, на кукурузу – 232,6 руб./т

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ внес изменение в опубликованные ранее ставки пошлин на экспорт зерна с 29 июля.

Как сообщает ведомство, пошлина на экспорт из РФ пшеницы и ячменя сохранится на нулевом уровне, на кукурузу составит 232,6 рубля за тонну.

Они будут действовать по 4 августа включительно.

Пошлины рассчитаны исходя из индикативных цен: $228,4 за тонну пшеницы ($229,1 за предыдущий период), $191 за тонну ячменя ($186), $232,2 за тонну кукурузы ($231,3).

Нулевая пошлина на экспорт пшеницы сохраняется с 22 апреля этого года, за исключением одной недели с 3 по 10 июля, когда ее размер составил 370,1 рубля за тонну. Пошлина на ячмень и кукурузу находилась на нулевом уровне с 15 апреля.

РФ ввела механизм зернового демпфера с 2 июня 2021 года. Он предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

В настоящее время базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 17 тыс. 875 рублей за тонну.

Минсельхоз
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