Топливо в Севастополе в субботу будут продавать по QR-кодам и свободно с увеличенным лимитом

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Топливо в Севастополе поступит в субботу в свободную продажу и по QR-кодам, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Завтра продажа топлива на АЗС будет по QR-кодам. (...) Два вида топлива можно купить свободно (без QR-кода) завтра: ДТ NP (40 литров), АИ-100 (40 литров)", - написал Развожаев в своем канале в мессенджере Max.

По словам губернатора, по QR-кодам топливо будут продавать с лимитом в 20 литров на человека, на пяти отдаленных заправках он увеличен вдвое, также по кодам разрешен отпуск бензина Аи-92, дизельного топлива (ДТ) и ДТ NP в канистры - для заправки домашних генераторов.

В пятницу топливо продавали в Севастополе как по QR-кодам, так и свободно на АЗС разных сетей.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на продажу топлива ввели в Севастополе, с 29 мая - в Крыму.