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Трамп верит, что Россия и Китай не помогают Ирану противостоять США

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что получал от РФ и Китая заверения в том, что они не оказывают военную поддержку Ирану, и подчеркнул, что верит этому.

"Председатель (КНР - ИФ) Си Цзиньпин заявлял, что не будет участвовать. То же самое говорил президент (России Владимир - ИФ) Путин. Я верю им", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, и Москва, и Пекин "наверняка не хотят меня расстраивать".

При этом американский лидер допустил, что Тегеран все же может получать какую-то ограниченную поддержку из РФ и Китая. "Они давно поддерживают отношения, что-то делать могут", - заявил Трамп.

Дональд Трамп Иран КНР США Си Цзиньпин
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