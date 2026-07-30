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Китай отрицает поставки Ирану сотен ракетных пусковых установок

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сообщения о поставках Китаем Ирану нескольких сотен ракетных пусковых установок не соответствуют действительности, заявила пресс-секретарь МИД КНР Мао Нин. Об этом пишет The Global Times.

Она подчеркнула, что китайские власти неоднократно выражали свою позицию по иранской теме. По ее словам, "Китай всегда играл конструктивную роль в продвижении мира и деэскалации конфликтов".

Накануне западные СМИ со ссылкой на источники писали, что Иран может в течение нескольких недель получить первую поставку китайских ракетных пусковых установок. По их данным, в эту партию могли войти до 400 таких установок.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай, по его мнению, не являются участниками иранского конфликта, в ином случае это бы обернулось для них плохими последствиями. Он отмечал, что председатель КНР Си Цзиньпин обещал ему не продавать оружие Ирану.

Дональд Трамп Иран Китай США МИД Мао Нин Си Цзиньпин
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