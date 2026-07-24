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Трамп заявил, что не спешит с завершением конфликта с Ираном

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заверил, что несмотря на приближение выборов в Конгресс не спешит завершать конфликт с Ираном.

"Я совершенно не спешу, несмотря на все, что говорят про выборы" - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

В ноябре в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Опросы показывают, что республиканские сторонники президента рискуют потерять контроль минимум над одной из двух палат. Американские СМИ отмечают, что продолжающийся иранский конфликт и его последствия, возможно, лишат республиканцев поддержи части электората.

Дональд Трамп Иран Конгресс США
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