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Axios пишет, что Трамп приостановил удары по Ирану, чтобы дать шанс переговорам

Axios пишет, что Трамп приостановил удары по Ирану, чтобы дать шанс переговорам
Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп распорядился не наносить планировавшиеся на пятницу удары по Ирану, в том числе, потому что надеется на дипломатическое решение, сообщает в субботу Axios со ссылкой на источники.

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"Президент Трамп попросил военное командование не наносить удары по Ирану в пятницу. Это произошло после почти двух недель непрерывных ударов", - говорится в статье.

Отмечается, что такой шаг, "с одной стороны, отражает желание Трампа дать больше шансов дипломатическому урегулированию, а с другой - показывает, что удары США в их нынешнем масштабе достигли пика в том, что касается эффективности".

По оценкам американского командования, дальше серьезно воздействовать на Иран можно было бы, лишь вернувшись к проведению полномасштабной операции, подчеркивается в публикации. Военные готовятся на случай, если такие действия потребуются. В то же время, по данным портала, Трамп пока не отдавал никаких распоряжений о возможном увеличении масштабов операции против Ирана.

В ночь на субботу не сообщалось об американских ударах по Ирану. При этом ранее США обстеливали Иран 13 ночей подряд.

Хроника 28 февраля – 25 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Иран
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