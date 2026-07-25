Путин посетит Омск, где проходит Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин посетит Омск, где проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Накануне президент РФ приехал на Иркутский авиационный завод в продолжение совещания по развитию авиапромышленности, которое прошло ранее в Подмосковье. Как уточнил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент после Иркутска отправится в Омск, "где планируется мероприятие с Казахстаном".

В Омске проходит XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана на тему "Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества", открывшийся накануне в пятницу. Межрегиональные форумы двух стран проводятся с 2003 года.

В конце июня в ходе телефонного разговора президенты России и Казахстана обсуждали подготовку к этому форуму.

В последний раз мероприятие в Омске состоялось в 2019 году. Тогда в город с официальным визитом прибыл Путин. Российский лидер принимал участие в межрегиональном форуме и встречался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.