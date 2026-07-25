Площадь пожара на юго-востоке Москвы возросла до 3 тыс. кв. м

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Площадь пожара, возникшего ранее в производственном ангаре на Автомобильном проезде, увеличилась до 3 тыс. кв. м, сообщает ночью в субботу МЧС России.

"Площадь пожара 3000 кв.м. На месте работает порядка 100 человек личного состава и 28 единиц техники", - говорится в сообщении.

Позднее в пресс-службе ведомства добавили, что к тушению привлечены два вертолета Московского авиационного центра

Накануне сообщалось о пожаре в производственном ангаре по адресу Автомобильный проезд, д. 10, стр. 14. В борьбе с огнем были задействованы порядка 20 человек и 5 единиц техники.