Путин и Токаев проведут в субботу отдельную встречу в Омске

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Российский и казахстанский президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев проведут в субботу в Омске отдельную встречу перед пленарным заседанием XXII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщили в Кремле.

"Перед пленарным заседанием Форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана", - говорится в сообщении.

В Кремле напомнили, что тема форума - "Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества", и отметили, что в мероприятии примут участие вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, главы субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, представители парламентов, деловых и экспертных кругов двух стран.

XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана открылся в Омске накануне. Межрегиональные форумы двух стран проводятся с 2003 года.